Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, son dönemde pek çok Avrupa kulübünün gündemine geldi.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Alman devi Ersin Destanoğlu'nu Galatasaray derbisinde izleyecek!
Beşiktaş haberi | Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişme... Siyah-beyazlılarda performansıyla dikkatleri üzerine çeken kaleci Ersin Destanoğlu'nun derbide Alman devi tarafından izleneceği ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 09:59
Beşiktaş'ta genç yaşta başlayan kariyerini üç kupalı şampiyonlukla taçlandıran Ersin Destanoğlu'na, ilgi bitmek bilmiyor.
Adı Nice, Rennes, Bordeaux ve Lyon gibi kulüplerle anıldıktan sonra Ersin için bu kez Alman ekibi devreye girdi.