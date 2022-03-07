Beşiktaş - Başakşehir maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk edecek. Kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Josef De Souza ve Pjanic ise maçta süre alamayacak. Dört maçlık galibiyet serisi Karagümrük maçıyla sona eren Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA

ÖNDER KARAVELİ'DEN GÜVEN YALÇIN VE LARIN KARARI



Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.



Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.



SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU



Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR!

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.