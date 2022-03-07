Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk edecek. Kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele öncesi siyah beyazlılarda Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"İnsanları önce oynadığımız oyunla tatmin etmek istiyoruz, sonrasında skor gelirse daha güzel oluyor tabii... Başakşehir, ne oynadığı belli bir takım. Son Kayserispor maçı bizim için çok üzücüydü. Verdiğimiz iki pozisyonu, kalemizde gol olarak gördük."

"Avrupa'nın gitmenin en kestirme yoluydu bizim için. Ligde de hedefimiz var. 2. sırayı çok istiyoruz."

"Bugün Batshuayi yerine Güven var. Vida sakat, Necip'in ağrıları vardı. Serdar'a güveniyoruz. Can'ın da oyuna dinamizm getireceğini düşünüyoruz."