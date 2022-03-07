Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, SERDAR, UMUT, ATIBA, CAN, GHEZZAL, TEIXEIRA, KENAN, GÜVEN

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, RAVIL, CAIÇARA, TOLGA, SERDAR, ALEKSIC, BERKAY, TREZEGUET, OKAKA

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor

SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU



Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşmasında 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup..

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR!

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.