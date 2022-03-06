Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak skorer bir forvet alarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan forvet atağı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...
Bu sezon özellikle hücum hattından istediği verimi alamayan Beşiktaş, golcü arayışlarına start verdi. Siyah beyazlı kulüp yeni sezonda yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın listesinde ise 3 ciddi aday var. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın haberine göre; listenin ilk sırasında da Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun yer alıyor. Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cenk'le görüşmeleri sıklaştırdı.
Başkan Çebi'nin daha önce "Ona kapımız her zaman açık olacak" dediği milli forvet, siyah-beyazlılardan önce senelik 2.5 milyon euro, ardından da 2 milyon euro talep etti.