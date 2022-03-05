Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi anlamlı bir hareket geldi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta oynayacağı Başakşehir maçını, kadınlar ve yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir hareket geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Başakşehir maçını kadınlar ve yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir."