Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir hareket geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Başakşehir maçını kadınlar ve yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir."