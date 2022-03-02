CANLI İZLE - Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Kayserispor maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk edecek. Çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve naklen yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında tüm detaylar haberimizde ve A Spor ekranlarında yer alacak.

KAYSERİSPOR'DA 5 EKSİK

Maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK!

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, MONTERO, UMUT, NECİP, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

KAYSERİSPOR: LUNG, ONUR, HOSSEINI, UĞUR, CAROLE, İBRAHIM, ABDULKADIR, THIAM, BERTOLACCI, CARDOSO, GAVRANOVIC

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı izlemek için tıklayınız...