Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu turda son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de adını yarı finale yazdırmak için kıyasıya mücede verecek. İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek. Bu sezon Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, Kayseri'ye 4-2 üstünlük kurmuştu.

GEÇEN SEZON 3 KUPA ALDI

Geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayıp Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Kartal, Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde Antalya karşısında mutlu sona ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Bu yıl lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayseri karşısında kazanarak ilk olarak yarı finale yükselmek isteyen siyahbeyazlılar, ardından finale yükselmek ve kupaya uzanmayı hedefliyor.

BU ÇAĞRIYA KULAK VERELİM

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Karaveli de oyuncularını bu akşam oynanacak maça motive ediyor. Başarılı çalıştırıcı, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, "Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediğimiz sonuçları alamasak da, son dönemde toparlardık. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığımız son 10 maçta mağlubiyet almadık. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Rakibimiz de benzer şekilde son 11 lig maçında sadece 2 yenildi aldı. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Kupa bizi çağırıyor, bu çağrıya kulak verelim" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Kenan, Batshuayi.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Thiam, Bertolacci, Cardoso, Gavranovic.