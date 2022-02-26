Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleden iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER

SİVASSPOR: MUAMMER, CANER, GOUTAS, KAMARA, UĞUR, COFIE, HAKAN, FAJR, PEDRO HENRIQUE, ERDOĞAN, YATABARE

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, MONTERO, UMUT, NECİP, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

RIZA ÇALIMBAY'IN YÜZÜ KARTAL'A KARŞI GÜLMÜYOR!

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a rakip olduğu 38 resmi müsabakanın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 21 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ İLE 39. RANDEVU

Teknik Direktör Çalımbay, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 39. randevusuna çıktı. 34 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.