Beşiktaş'ta Domagoj Vida sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçı 11'inden çıkarıldı! Yerine Montero oynayacak

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivassspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda, zorlu mücadele öncesi sakatlık şoku yaşandı. Kartal'da, boynunda sakatlık bulunan Domagoj Vida’nın yerine, Montero ilk 11’e alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli kritik maç için Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi 11'ini tercih etti. Ancak ısınma esnasında Siyah-Beyazlılar, Vida'dan kötü haber aldı.

Hırvat stoper ısınırken sakatlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre tecrübeli stoper boyun spazmı geçirdi.

Domagoj Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi.