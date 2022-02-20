Cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakan Michy Batshuayi için Beşiktaş yönetimi yol haritasını belirledi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Michy Batshuayi kararı! Gelecek sezon...
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve o klasmanda golcü olarak Michy Batshuayi'yi kiralayan Beşiktaş, Belçikalı yıldızdan umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon 28 yaşındaki oyuncuyla devam edip etmeyeceğine dair kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi. Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmayların sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.
Kiralık sözleşmesinde 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.