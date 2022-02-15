Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları başladı. (BJK spor haberi)

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Çarşamba gününü izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.