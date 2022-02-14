Beşiktaş Adana Demirspor karşısında 3 puan peşinde! İşte Önder Karaveli'nin muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışları sonrası mağlup eden ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'ta, hedef Süper Lig'de de galibiyet. Siyah-beyazlılar, sevgililer gününde kazanarak taraftarına güzel bir akşam yaşatmayı hedefliyor. İşte Kartal'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40