MUHTEMEL 11'LER
ADANA DEMİRSPOR - Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli
BEŞİKTAŞ - Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi
DIŞ SAHADA KAYIPLARDA
Kartal, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol bulmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 5 gol atabildi. Ayrıca Beşiktaş bu sezon dış sahada da istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Kartal, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalya'yı deplasmanda 3-2 yenen siyahbeyazlı ekip, Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan topladı. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.
36. RANDEVU
Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti. Daha önceki 35 maçın 16'sını siyah- beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idmanda 5'e 2 çalışmasının ardından taktik programı uygulandı. Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.
PJANIC KART CEZALISI
Antalya maçında kırmızı kart gören Pjanic karşılaşmada görev alamayacak. 90+6. dakikada itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
3 İSİM SARI ALARMINDA
Siyah beyazlı takımda Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 26. haftasındaki Altay mücadelesinde forma giyemeyecek.