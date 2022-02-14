Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! "Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından flaş bir iddiada bulundu. Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro'yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net." dedi.