Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından flaş bir iddiada bulundu. Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş için flaş bir açıklama yaptı.

Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro'yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net." dedi.