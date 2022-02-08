Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş evinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalırken, Michy Batshuayi kaçırdığı fırsatlarla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.
Beşiktaş'ta Batshuayi kararı! Gelecek sezon...
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor maçından 0-0'lık bereberlikle ayrılan Beşiktaş'ta bir yandan da gelecek sezonunun transfer planlaması yapılıyor. Siyah-beyazlılar sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Gedson Fernandes hamlesini yaparken şimdi de forvet arayışlarına başladı. Beşiktaş mevcut forvet Michy Batshuayi'nin performansından bu sezon memnun kalmadı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon Belçikalı forveti takımda tutmak için girişimde bulunmayacak. (BJK spor haberleri)
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Vodafone Park'ı dolduran siyah-beyazlı taraftarların oyundan çıkarken ıslıklarla protesto ettiği Belçikalı forvet kredisini büyük ölçüde tüketti. Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dolduramayan Batshuayi ile sezon sonu yolların ayrılmasının planlandığı belirlendi.
MALİYETİ 3.3 MİLYON EURO
Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların, Chelsea'den 150 bin euroya kiralanan ve yıllık garanti ücreti 3 milyon 165 bin euro olan Batshuayi ile hem beklentilere yanıt verememesi hem de yüksek maliyeti yüzünden devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.