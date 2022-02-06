Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli aranın ardından galibiyetle lige başlamak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

SİSTEM DEĞİŞTİ



Siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında farklı formasyonlar üstünde çalışan Önder Karaveli, Antalyaspor maçında 3'lü savunma ile sahada yer aldı. Sezonun ilk yarısında genellikle 4-1-4-1 dizilişini kullanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle farklı formasyonla karşılaşmalara çıkmıştı. Antalya'da yapılan kampta 3'lü savunma çalıştıran Karaveli, Antalyaspor karşılaşmasında da bu dizilişi tercih etti.



BEŞİKTAŞ'TA 5 YERLİ İSMİN 4'Ü ÖZKAYNAKTAN



Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahada 5 Türk oyuncuyla yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ilk 11'inde 5 Türk oyuncu sahaya çıktı. Dikkat çeken detay ise bu 5 ismin 4'ünün özkaynak düzeninden gelmesi oldu. Geçtiğimiz sezonlar takıma dahil edilen Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra bu sezon forma şansı bulan genç oyuncu Emirhan İlkhan 11'de görev aldı.



JOSEF VE GHEZZAL RİSKE EDİLMEDİ



Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Josef de Souza ve Rachid Ghezzal riske edilmedi.



Antalya kampı öncesi kasığından sakatlık yaşayan ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ile Antalya kampının tamamlanmasına kısa bir süre kala sakatlanarak İstanbul'a dönen Rachid Ghezzal, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almadı. Bu hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlaya iki oyuncu riske edilmeyerek karşılaşmada yedek kulübesinde başladı.



TRİBÜNLER DOLDU



Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü doldu. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kulübü ve taraftar grupları, Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması yönünde bir kampanya başlatmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da biletlerin büyük bölümünü bitirerek takımlarına destek olma adına tribünlerdeki yerlerini aldı.



ANTALYASPOR'DA YENİ TRANSFERLERDEN 3'Ü İLK 11'DE



Antalyaspor'da devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen isimden 3'ü Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yaptı. Teknik sorumlu Nuri Şahin, yeni transferler Fernando, Alassane Ndao ve Luiz Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Admir Mehmedi ise Beşiktaş maçının kadrosunda yer bulamadı.



Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Fernando, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile görüşmüş, ancak transferi son anda geçekleşmemişti. Brezilyalı orta saha, Antalyaspor formasıyla Beşiktaş'a rakip oldu.