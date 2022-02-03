BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılmıyor! 2 teklifi de reddetti

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmamakta kararlı. Son olarak 2 Süper Lig ekibinin de siyah beyazlılarla anlaşarak kendisine teklif yaptığı öğrenilmişti. Ancak Sırp futbolcu bu 2 teklifi de reddederek İstanbul'a kalmak istediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 19:16