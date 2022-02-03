Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic, kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılmıyor! 2 teklifi de reddetti
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmamakta kararlı. Son olarak 2 Süper Lig ekibinin de siyah beyazlılarla anlaşarak kendisine teklif yaptığı öğrenilmişti. Ancak Sırp futbolcu bu 2 teklifi de reddederek İstanbul'a kalmak istediğini dile getirdi. İşte detaylar...
Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Transfer için Ljajic'in kararını bekleyen sarı kırmızılı ekip, olumsuz yanıt aldı.
Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Başkan Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, "Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor" dedi.