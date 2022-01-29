Beşiktaş ara transfer dönemini sessiz geçiriyor. Mevcut durumda fırsat transferini beklemek dışında henüz adım atmayan siyah beyazlılar, kış transfer döneminde transfer gerçekleştirmezse, bu durum 10 sezon sonra ilk olarak kayıtlara geçecek.

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde transfer için mevcut durumda fırsat transferini beklemek dışında henüz adım atmadı. Kartal, eğer planlandığı gibi kış transfer döneminde transfer gerçekleştirmezse, bu durum 10 sezon sonra ilk olarak kayıtlara geçecek. Beşiktaş Kulübü son olarak 2011- 2012 sezonunda ara transfer döneminde kadrosuna takviye gerçekleştirmemişti.