BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Josef de Souza seferberliği! Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Yeni Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu Josef'in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef'in MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Fotomaç'ın haberine göre, tedavisine başlanan tecrübeli orta saha milli ara sonrası oynanacak Antalya maçına yetiştirilmeye çalışılacak.