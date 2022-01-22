Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip ligin son sırasında bulunan rakibini geçerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise kendi seyircisi önünde puan arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip ligin son sırasında bulunan rakibini geçerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise kendi seyircisi önünde puan arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Semih, Sadık, Hafez, Aabid, Azubuike, Mounir, Mehdi, Mustafa, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Kenan, Teixeira, Batshuayi.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.