Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip, ligin son sırasında bulunan rakibini geçerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ev sahibi Yeni Malatyaspor ise kendi seyircisi önünde puan arıyor. Heyecan dolu Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Semih, Sadık, Hafez, Aabid, Azubuike, Mounir, Mehdi, Mustafa, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Kenan, Teixeira, Batshuayi.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

KARTAL DIŞ SAHADA KAYIP

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.



STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.