Yeni Malatya-Beşiktaş maçının tarihi değişti!

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk yarısının ardından yoğun kar yağışından dolayı yarıda kalan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'a alındı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022- 14:33