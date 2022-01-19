BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic'te anlaşma tamam! Menajeri...

Barcelona'da beklediği süreyi bulamayan ve Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Pjanic sergilediği futbolla yeniden çıkışa geçti. Yıldız futbolcunun menajeri İtalya'da Juventus sportif direktörü ile bir araya gelerek transfere dair bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından anlaşma kararı çıktığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 11:53