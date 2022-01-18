Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kritik maçta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ:

KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA BİR GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı. Dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

OĞUZHAN VE LARIN SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.