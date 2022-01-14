Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli'yi getiren ve son 2 maçtan galibiyetle ayrılamayan siyah-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri...

Beşitkaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi evinde ağırlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez (Göztepe) kazanabildi, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile berabere kaldı, Konyaspor'a ise yenildi. Evinde G.Antep'i ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, kazanarak hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de maç fazlasıyla da olsa üst sıralara yükselmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Emirhan, Larin, Batshuayi

Gaziantep FK - Günay, Yusuf, Ertuğrul, Papy, Tosca, Merkel, Doğan, Furkan, Maxim, Borven, Muhammet



Siyah beyazlı takımda Domagow Vida ile Montero, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Covid-19 vakaları nedeniyle Rize maçında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Ghezzal, Oğuzhan, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, hazır duruma geldi. Test sonuçları pozitif çıkan Miralem Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise bugün netlik kazanacak. Bu arada test sonucu negatife dönen teknik direktör Önder Karaveli de bu akşamki mücadelede yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

2 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin bugünkü karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

ANTEP'TE 11 VAKA

Bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak G.Antep'te korona testi pozitif çıkanların sayısı 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi. Açıklamada, "7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Vaka sayısı 11'e yükselmiştir. Geçen haftaki Covid testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür" denildi. (Fotomaç)