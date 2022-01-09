09 Ocak 2022, Pazar
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3 OYUNCU GERİ DÖNDÜ
Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta Covid olan oyuncular şöyle: Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan ve Mehmet Topal. Siyahbeyazlılarda Kevin N'Koudou ve Merk Günok ise sakatlıkları sebebile kadroda yer almadı. Bu arada siyah-beyazlılarda hastalığı atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan ise dün sabah 19 kişilik kamp kadrosuna dahil edildi.
İŞTE RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Yasin, Djokovic, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Necip, Josef, Salih, Umut, Güven, Batshuayi
Eksik Kartal Rize deplasmanında! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda 11 futbolcuya bu deplasmana getirilmezken işte iki takımında muhtemel 11'i. (BJK spor haberleri)
Covid-19 vakalarının fazla yaşandığı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Kovid testleri pozitif çıkan 9 futbolcu ile 2 de sakatı bulunan ve bu nedenle 11 oyuncusundan yoksun olarak Rize'ye giden siyah-beyazlılar; ikinci yarının ilk maçında Karadeniz ekibinden puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.
3 OYUNCU GERİ DÖNDÜ
Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta Covid olan oyuncular şöyle: Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan ve Mehmet Topal. Siyahbeyazlılarda Kevin N'Koudou ve Merk Günok ise sakatlıkları sebebile kadroda yer almadı. Bu arada siyah-beyazlılarda hastalığı atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan ise dün sabah 19 kişilik kamp kadrosuna dahil edildi.
İŞTE RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Yasin, Djokovic, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Necip, Josef, Salih, Umut, Güven, Batshuayi
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