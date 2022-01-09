Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş, son dönemlerdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile toparlanma sürecine giren Çaykur Rizespor ise düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

RİZESPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor ile Beşiktaş 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Yasin, Boldrin, Baiano, Boyd, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Salih, Necip, Güven, Josef, Umut, Batshuayi

BEŞİKTAŞ MAÇA 11 EKSİKLE ÇIKACAK!

Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

GHEZZAL KONYASPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklanan Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi cezalı durumda bulunuyor.

Ghezzal, ligin ilk yarısının son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesi Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ