Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! Devam edecek mi?
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından takımın başına geçen ve son olarak Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Önder Karaveli, flaş açıklamalarda bulundu. Karaveli, kupa zaferi sonrasında yaşadığı heyecanı anlatırken, Mayıs ayında sona erecek sözleşmesine dair de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"BENİ NEDEN SEVİYORLAR BİLMİYORUM"
"Herkes, kendi seveceğini kendisi seçer. Beni neden seviyorlar bilmiyorum. Ben işimi, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Belki bu yansımıştır, bu yüzden seviyorlardır beni de..."
"1 SAATLİK UYKUDAN SONRA ÇOK MUTLU UYANDIM"
"Uyuyamadım. Sanırım saat 07.00'ye doğru uykuya dalabildim. Saat 08.00'de yolculuk vardı. 1 saatlik uykuyla duruyorum. Ama bu bir saatlik uykudan sonra çok mutlu uyandım. Yorgundum biraz ama Beşiktaş'a bir kupa kazandırdık"
A TAKIMDA DEVAM EDECEK Mİ?
"Ben bu göreve başlamadan önce de U-19 takımla mayıs ayına kadar sözleşmem vardı. Şimdi de mayıs ayına kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi ben bu konuları çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ta hangi görev verilirse yaparım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili mutlaka açıklama yapılacaktır. Ben, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum."
"Geçen sezon göreve başlamadan önce neredeyse bütün takımları seyrettim. Emirhan, ben Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce de dikkatimi çeken bir isimdi. Birlikte çalışmaya başlayınca da neden dikkatimi çektiğini anladım. Emirhan'ın A takıma gideceğini biliyordum. Daha önce de Sergen hocamıza bilgiler veriyorduk takımımızla ilgili. Ona verdiğimiz görevi defansif açıdan ve ofansif açıdan fazlasıyla yerine getirdi."
"U-19 İLE NASIL İLETİŞİM KURUYORSAM, A TAKIMLA DA AYNI İLETİŞİMİ KURUYORUM"
"Başladığım günden beri U-19 takımımdaki oyuncularımla nasıl iletişim kuruyorsam, aynı şekilde A takımdaki oyuncularla da iletişim kuruyorum. Onlarla beraber olmanın keyfini çıkarıyorum. Ben samimiyetin onlara geçtiğini düşünüyorum. Tecrübeli futbolcularla fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Dün maç içerisinde bir oyuncumuz geldi, oyunla ilgili bir şey söyledi. Sahanın içerisinde olan onlar sonuçta, biz her şeyi göremeyebiliyoruz"
"Başladığımız gün, iyi sonuçlar almamak oyuncularımızı biraz geriye çekmişti. Dip noktasına yakın bir yerdeydiler. Kayseri maçından önce iki gün geçirdik. O maçtan önce fazla bir dokunuş yapmadık. O maçta geriden gelmek, belki de enerjiyi arttırmıştır."
"Geldiğimiz günden bu yana Oğuzhan var oynamaya başlayan. Dün Kenan oynadı, verdiğimiz görevleri iyi yaptı. Aynı şekilde Alex var. Alex'in de her maç temposunu yükseltip aynı Oğuzhan gibi maç başlangıç temposunu yakalamasını istiyoruz."
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