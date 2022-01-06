Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’den sözleşme açıklaması! Devam edecek mi?

A TAKIMDA DEVAM EDECEK Mİ?

"Ben bu göreve başlamadan önce de U-19 takımla mayıs ayına kadar sözleşmem vardı. Şimdi de mayıs ayına kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi ben bu konuları çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ta hangi görev verilirse yaparım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili mutlaka açıklama yapılacaktır. Ben, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum."