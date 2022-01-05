05 Ocak 2022, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

SPOR HABERİ - Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi! İşte o anlar...

Ambulans uçakla İstanbul’a getirildi! İşte Ghezzal’ın geliş anları...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Kupa'da Antalyaspor ile Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Ghezzal sabah saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. İşte o anlar...

Katar'ın başkenti Doha'da bugün TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucu Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Mehmet Topal'ın da semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Ghezzal ve kulüp çalışanı için giden TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı. Ghezzal ve kulüp personelinin de içinde bulunduğu uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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