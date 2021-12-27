27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kartal 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Geçen hafta Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Kartal, zorlu deplasmandan da 3 puan alarak seriye bağlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde çıkışı sürdürmek amacında. İşte Konyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş’ın Konyaspor maçı muhtemel 11’i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yenerek ligde ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

Kartal 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş’ın Konyaspor maçı muhtemel 11’i

VALENTİN ROSİER KART CEZALISI

Ayrıca geçen hafta Göztepe'yi yenen siyah beyazlı takım devre arasına seri galibiyetle girmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konya ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Öte yandan Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier forma giyemeyecek.

Kartal 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş’ın Konyaspor maçı muhtemel 11’i

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR
Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi, Mpoku.

BEŞİKTAŞ
Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Atiba, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

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