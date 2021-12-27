Kartal 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş’ın Konyaspor maçı muhtemel 11’i

VALENTİN ROSİER KART CEZALISI



Ayrıca geçen hafta Göztepe'yi yenen siyah beyazlı takım devre arasına seri galibiyetle girmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konya ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Öte yandan Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier forma giyemeyecek.