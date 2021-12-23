Beşiktaş - Göztepe maçı | CANLI (Beşiktaş-Göztepe maçı canlı anlatım)

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe ile Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamayan Kartal, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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