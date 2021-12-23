Beşiktaş - Göztepe maçı | CANLI (Beşiktaş-Göztepe maçı canlı anlatım)
Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe ile Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamayan Kartal, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.
Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.
Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.
KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI
Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.
LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı