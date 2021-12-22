22 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Halil Umut Meler yönetecek

Süper Kupa’nın hakemi açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Kupa finalinde 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu.

TFF, karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

İki takım arasındaki mücadele, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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