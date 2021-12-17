17 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! "Portekiz'de devrim yaptı"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından bir süredir teknik direktör çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Kartal, Bruno Pinheiro ile el sıkıştı. Portekiz'in Record gazetesinden Miguel Amaro, Pinheiro'yu değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! Portekiz’de devrim yaptı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteci yorumladı. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullandı.

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! Portekiz’de devrim yaptı

Takvim'e konuşan Amaro'nun Bruno Pinheiro değerlendirmesi şu şekilde: Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu.

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! Portekiz’de devrim yaptı

KULÜPLER ONU ÖRNEK ALDI
Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor.

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! Portekiz’de devrim yaptı

SİSTEMİ 3-4-3'E DÖNÜYOR
Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir.

Ülkesinden Bruno Pinheiro için övgü dolu sözler! Portekiz’de devrim yaptı

İLETİŞİM YÖNÜ ÇOK GÜÇLÜ
İletışim yönü güçlüdür. Futbolcular ve basınla arasını hep iyi tutar. Bruno şu anda ligin en gözde teknik adamlarından. Burada onun 2-3 yıl içinde Porto, Sporting veya Benfica'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Beşiktaş'a gitmek Bruno için önemli bir meydan okuma olacak. Çünkü baskının daha fazla olduğu bir yerde çalışacak. Şu anda en büyük soru işareti, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı.

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