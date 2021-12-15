15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş teknik direktör gelişmesi! Bruno Pinheiro kulübüyle görüşmelere başladı

Flaş teknik direktör gelişmesi! Kulübüyle görüşmelere başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 Giriş Tarihi: 15.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 maçta kazanamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar bu koltuk için gündemine Estoril Praia'nın hocası Bruno Pinheiro'yu almıştı. Portekizli hoca kulübüyle sözleşme feshi için görüşüyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet ederken, yeni teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, lsitesinde yer alan Bruno Pinheiro'da son aşamaya geldi. Portekizli teknik adamın, kulübü Estoril ile sözleşme feshi için görüştüğü öğrenildi.

Pinheiro'nun Estoril'le bağlarını kopardığı takdirde Beşiktaş'a imza atmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

TÜM GELİŞMELERİ SERCAN DİKME AKTARDI👇

Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a!

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