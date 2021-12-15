BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş teknik direktör gelişmesi! Bruno Pinheiro kulübüyle görüşmelere başladı

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet ederken, yeni teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, lsitesinde yer alan Bruno Pinheiro'da son aşamaya geldi. Portekizli teknik adamın, kulübü Estoril ile sözleşme feshi için görüştüğü öğrenildi.

Pinheiro'nun Estoril'le bağlarını kopardığı takdirde Beşiktaş'a imza atmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

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