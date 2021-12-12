Kartal'dan yeni sayfa! İşte Beşiktaş-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Yalçın'sız ilk maçına çıkacak. Son 5 maçından 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Kara Kartal; kötü gidişata son vermek istiyor. Kayserispor ise çıkışını sürdürme peşinde... İşte Beşiktaş-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.
EN SON G.SARAY'I YENDİ
Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı.
15 MAÇTA 11 YENİLGİ
Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçla düşüşe geçen Kartal, bu maçın ardından ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş, aynı periyotta Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta mağlup oldu.
KULÜBEDE KARAVELİ OLACAK
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, M. Topal, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan. (Fotomaç)
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