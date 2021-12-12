Kartal’dan yeni sayfa! İşte Beşiktaş-Kayserispor maçı muhtemel 11’leri

15 MAÇTA 11 YENİLGİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçla düşüşe geçen Kartal, bu maçın ardından ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.