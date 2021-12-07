07 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Premier Lig yolcusu! Bir talip daha çıktı

Beşiktaş'ta sözleşme yenileme durumu belirsizliğini koruyan Cyle Larin'in talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig takımlarından takibinde olan 26 yaşındaki golcü için West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takım daha devreye girdi. Siyah-beyazlılardaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldızın, ocak ayında ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Premier Lig yolcusu! Bir talip daha çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Premier Lig yolcusu! Bir talip daha çıktı

BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!
Fotomaç'ın TEAMtalk'tan derlediği habere göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Premier Lig yolcusu! Bir talip daha çıktı

OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME...
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında bir İngiltere Premier Lig ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Premier Lig yolcusu! Bir talip daha çıktı

Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol attı.

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