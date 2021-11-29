Beşiktaş’ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı! Rıdvan Yılmaz...
Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz, idmanda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla başladı. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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