11 Kasım 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ - FC SHKUPI İLK 11'LER:
Beşiktaş - FC Shkupi maçı | CANLI
Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında FC Shkupi ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Siyah beyazlıların, Kuzey Makedonya ekibi ile oynadığı müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşı karşıya geliyor.
A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, Vodafone Park'ta oynanıyor.
BEŞİKTAŞ - FC SHKUPI İLK 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven
FC Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji
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