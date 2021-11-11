11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - FC Shkupi maçı | CANLI

Beşiktaş - FC Shkupi | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında FC Shkupi ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Siyah beyazlıların, Kuzey Makedonya ekibi ile oynadığı müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşı karşıya geliyor.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, Vodafone Park'ta oynanıyor.

BEŞİKTAŞ - FC SHKUPI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven

FC Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN:

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Beşiktaş 1-0 FC Shkupi
GOL | Beşiktaş 2-0 FC Shkupi
GOL | Beşiktaş 3-0 FC Shkupi

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