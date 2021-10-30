Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak.

Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

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