30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Hatayspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak.

Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

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