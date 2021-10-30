Hatayspor Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son olarak Galatasaray'ı deviren siyah beyazlılar, bu maçı da kazanarak lider Trabzonspor ile arasında olan puan farkını eritmek istiyor. Öte yandan ligin flaş ekibi Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın peşinde. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Ligde son olarak Galatasaray'ı mağlup eden siyah beyazlılar, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan ligi flaş ekiplerinden olan Hatayspor ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Adama Traore, Ruben, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Mame Diouf.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

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