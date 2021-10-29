29 Ekim 2021, Cuma
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RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın transferi onayladı! Efecan Karaca'ya ocak ayında teklif yapılacak
Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta gözler devre arasında kadroya katılması planlanan isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılar buna göre Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı performansla göz dolduran Efecan Karaca için ocak ayında teklif yapma kararı aldı. Efecan için Trabzonspor'unda ilgisi olduğu öğrenildi. (BJK spor haberleri)
Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri yükseliyor. Takvim'in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kanca attı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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