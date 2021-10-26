BEŞİKTAŞ HABERİ - Vodafone Park'ta muhteşem Galatasaray derbisi atmosferi!
Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 ile geçmeyi başardı. Vodafone Park’ı dolduran yaklaşık 21 bin taraftar, 90 dakika susmadı. Tribünler, maç sonunda Galatasaray galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı. İşte detaylar...
Süper Lig'de Beşiktaş- Galatasaray derbisi görsel bir şölene sahne oldu. Siyahbeyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu. Pandemi kuralları nedeniyle Galatasaray taraftarları stadyumda yer alamadı. Beşiktaşlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yüzde 50'lik kapasiteyi doldururken, yaklaşık 21 bin Kara Kartal, takımlarına 90 dakika susmadan coşkulu bir şekilde destek verdi.
LARIN İLE COŞTULAR
Fotomaç'ın haberine göre; Vodafone Park'ta adeta siyah-beyaz bir renk cümbüşü yaşandı. Kara Kartallar, maç boyunca ateşli bir şekilde takımlarını destekledi. Beşiktaş'ın itici gücü olan 12. Adamı; Larin'in gollerinden sonra ise büyük bir sevinç yaşadı. Dev derbide gelen galibiyetle birlikte siyah-beyazlıların coşkusu zirve yaptı. G.Saray galibiyetini taraftarlarla birlikte kutlayan futbolcular, maç sonunda orta sahada toplanıp tribünlere üçlü çektirdiler.
BEŞİKTAŞ'A ALKIŞ G.SARAY'A ISLIK
Büyük bir heyecana sahne olan dev derbide siyah-beyazlı taraftarlar, 12. Adam görevini yerine getirdi. 90 dakika maçın içinde kalan futbolseverler, karşılaşmayı dakikası dakikasına yaşadılar. Top Beşiktaş'ın ayağındayken takımlarını alkışlayıp itici güç olan taraftarlar, Galatasaray ataklarında ise kulakları sağır edercesine çaldıkları ıslıklarla takımlarına destek verdiler.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Beşiktaş dev derbide ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle ısınan siyahbeyazlılar, taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Cuma günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu tişörtleri giyen Beşiktaşlı oyuncular, Cumhuriyetin 98. yılını da kutlamış oldu.
PEMBE FARKINDALIK
Beşiktaş derbide, meme kanseri farkındalığına katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Siyah-beyazlı futbolcular, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında derbiye, formalarında pembe kurdelelerle çıkarken kaptan Necip Uysal da pembe pazubant taktı.
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