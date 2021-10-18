BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal'da Oğuzhan Özyakup yolcu! Sergen Yalçın Başakşehir maçı sonrası...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, başarısını bu sezon da sürdürmek istiyor. Ara transfer için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda bazı oyuncuların ise üzeri çizilmiş durumda. Kara Kartal'da son dönemde iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup, ayrılanlar kervanına katılacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, ligin ilk 9 haftası itibarıyla topladığı 17 puanla 3. sırada bulunuyor.

Bu sezonda da mutlak şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlı ekip sezon başı yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarırken, iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Devre arasında yeni hamleler yapmaya hazırlanan Kara Kartal, sezon sonunda da bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

Bu isimlerin başında ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ortaya koyduğu etkisiz performansla kredisini tüketen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup...