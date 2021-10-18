BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Welinton Sporting Lizbon maçı öncesinde konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. İlk 2 maçtan 2 mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puan kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde takımın deneyimli oyuncularından Welinton açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 3. hafta mücadelesinde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. İlk 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar için oldukça önemli bir maç olan bu mücadele öncesinde, takımın deneyimli oyuncularından Welinton açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı stoperin açıklamalarından satır başları;

"Sakatlık yaşadım, işimizin parçası. Olabilecek bir durum. Geçen seneki kadroyla devam ediyoruz. Savunmada geçen sene iyiydik. Bu sezona da iyi başladık ama son maçla ilgili aramızda konuştuk. İyi defans yapmaya devam edeceğiz."

"Grupta güçlü iki takıma karşı yüksek tempolu maçlar oynadık. Sporting'e karşı iyi oynayıp bu kez kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz ve geleceğe iyi bakmak istiyoruz"

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