BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kara Kartal sakatlıklara çözüm arıyor! Sporting maçından önce...

Beşiktaş'ın 3-2 mağlup olduğu Başakşehir de bu dönemde iki hazırlık maçına çıkarken siyah beyazlılar sadece U-19 takımıyla idman maçı yaptı. Teknik heyet sakat oyuncuların yeni iyileşmesi sebebiyle hazırlık maçına çıkmak istemedi ve bir de ekstra önlem aldı.