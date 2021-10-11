11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Sadece Mehmet Topal kaldı

Yalçın’ın yüzü gülüyor! Sadece Topal kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Süper Lig'de bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi geldi. Siyah beyazlılarda birçok oyuncunun takıma dönmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı güldürürken, gözler Mehmet Topal'a çevrildi. İşte detaylar...

Milli ara döneminde sakatlıkların düzelmesi, Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Sakatlığı geçenler şöyle: Pjanic, Vida, Larin, Atiba, Montero (Covid 19), Welinton, Ghezzal, Teixeria, Necip ve Salih Uçan. Beşiktaş'ta şimdi N'Koudou'nun durumu belirsizliğini korurken, Mehmet Topal'ın tedavisi ise sürüyor.

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