199

Takumi Minamino, profesyonel kulüp kariyerinde en çok (199) Salzburg formasını giydi. Japon kanat oyuncusu bu periyotta 64 gol atarken, 44 de asist yaptı ve 108 gole direkt olarak katkı sağladı. Minamino, Osaka'da 85, Southampton'da 10, Liverpool'da ise 33 maçta görev yaptı.

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