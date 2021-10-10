10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin'in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yeni mukavele için çalışmalar sürerken, Kanadalı futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı alternatif arayışları da devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, maaşına yüzde 50 zam isteyen Larin ile yollarını ayırdığı takdirde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Japon oyuncu Takumi Minamino'yu renklerine bağlayacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan iç transfer görüşmelerini yürüten yönetim, diğer yandan da takıma takviye yapmak için dört koldan saldırıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın bugünlerdeki en önemli gündem maddesi ise Larin oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldıza yeni anlaşma önerildi. Siyahbeyazlılar senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e, 1.8 milyon euro + bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

ÇEBİ: TAVİZ VERMEM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin ile ilgili "Görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Ancak Kanadalı oyuncunun menajeri senelik 2.5 milyon euro'dan aşağıya bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtince yönetim rotasını yeni oyunculara çevirdi. Aranan isim İngiltere'de bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Liverpool'da forma giyen Takumi Minamino için girişimlere başlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği listedeki isimlerden biri olan 26 yaşındaki Japon kanat oyuncu için araştırmalara hız verildi. Geçen sezonu Southampton'ta kiralık geçiren Minamino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Cyle Larin’in alternatifini buldu! Takumi Minamino...

199
Takumi Minamino, profesyonel kulüp kariyerinde en çok (199) Salzburg formasını giydi. Japon kanat oyuncusu bu periyotta 64 gol atarken, 44 de asist yaptı ve 108 gole direkt olarak katkı sağladı. Minamino, Osaka'da 85, Southampton'da 10, Liverpool'da ise 33 maçta görev yaptı.

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