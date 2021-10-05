SON DAKİKA BEŞİKTAŞ - Kara Kartal Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Devre arasında... (BJK haberleri)
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Siyah beyazlı takım teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezona oldukça güçlü bir kadroyla başladı. Bir yandan Avrupa'da da mücadele eden Kara Kartal, devre arasında da önemli takviyeler yapacak. Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi ise Kaan Ayhan. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona müthiş bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar, sadece tek hamle konusunda istediğini alamamıştı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo'nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı.
Başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmeyen idareciler, Ocak'ta strateji değiştirecek. Beşiktaş Yönetimi'nin, ara transfer dönemi öncesinde Yeşil-Siyahlı kulüple görüşüp Kaan'ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
"OĞLUM TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTER"
Fanatik'in haberine göre, "Sassuolo'yla anlaşılırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister" sözlerini sarf eden Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı. Baba Ayhan'ın, İtalyan kulübünün ikna edilmesi halinde oğlunun Siyah-Beyazlılar'a transfer olmaya istekli olduğunu ilettiği öğrenildi. Öte yandan Kaan Ayhan'ın, Beşiktaş'tan yakın arkadaşı Kenan Karaman'la da görüşüp Siyah-Beyazlılar'a olumlu mesaj gönderdiği ancak transferin Sassuolo'ya takıldığı kaydedildi.
TAM BİR JOKER
Serie A ekibiyle bu sezon sadece 3karşılaşmada forma giyebilenKaan Ayhan'ın, kariyerine daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.Kaan için ilk etapta 6 milyon Euro'luk talebi bulunan Çizme ekibiyle ara transfer döneminde masaya oturacak olanKartal, stopere ek olarak sağ bek ve ön liberoda da oynayabilmesi sebebiyle oyuncuyu joker özelliği sebebiyle özellikle istiyor. Teknik ekibin de bu transfer konusunda olumlu olduğu bildirildi.
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