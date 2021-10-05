SON DAKİKA BEŞİKTAŞ - Kara Kartal Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Devre arasında... (BJK haberleri)

TAM BİR JOKER

Serie A ekibiyle bu sezon sadece 3karşılaşmada forma giyebilenKaan Ayhan'ın, kariyerine daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.Kaan için ilk etapta 6 milyon Euro'luk talebi bulunan Çizme ekibiyle ara transfer döneminde masaya oturacak olanKartal, stopere ek olarak sağ bek ve ön liberoda da oynayabilmesi sebebiyle oyuncuyu joker özelliği sebebiyle özellikle istiyor. Teknik ekibin de bu transfer konusunda olumlu olduğu bildirildi.

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