Beşiktaş'ta Güven'in performansı konuşuluyor. Genç oyuncu milli ara öncesi çıktığı 2 maçta 3 gol attı. Güven geçen sezon kötü bir performan sergilemişti. Bu kötü performansın perde arkasını A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu anlattı. Şahinoğlu, "Güven'in sıkıntısı ise çevresinin para hırsına kapılmasıydı. 18 yaşında bir çocuğun çevreden etkilenmesi normal. Geçtiğimiz Mayıs ayında çevresini ve menajerlik şirketini değiştirdi. Yazın arkadaşları tatil yaparken kendisi tetislerde çalıştı." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)