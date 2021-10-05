Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Salonda çalıştılar
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda milli takımda olan oyuncular çalışmalarda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.
Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.
Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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